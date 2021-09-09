İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576’sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi. Kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tesbit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi. Denetimlerde 439 adet “Araç Muayenesi Yaptırmamak” 305 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 226 Adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 50 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlâlleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 441 araç ve sürücüsüne cezaî işlem yapılarak idarî para cezası uygulandı. AA

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