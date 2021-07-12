50 baronun seçimi tamamlandı

Covid-19 salgını kapsamında birçok kez ertelenen baro genel kurulları, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan son genelgeye göre 15 Haziran’dan itibaren yapılmaya başlandı.

Üye sayısı 400’ün altındaki barolar Pazar hariç diğer günlerde, üye sayısı 400’ün üzerindeki barolar ise 26-27 Haziran’dan itibaren salgın tedbirlerine uygun şekilde genel kurullarını gerçekleştiriyor. Geçen hafta aralarında İzmir, Mersin, Adana, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Tekirdağ, Kocaeli, Ordu, Osmaniye, Balıkesir ve Afyonkarahisar olmak üzere 13 baronun olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, 13 baroda daha yapılan seçimle olağan genel kurulunu yapan baro sayısı 50’ye çıktı.

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