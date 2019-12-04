"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

55 saat geride kaldı: '260'a yakın personel kayıp arkadaşları arıyor'

04 Aralık 2019, Çarşamba 13:09
Bursa Valisi Canbolat, Uludağ'da iki kişinin kaybolmasına ilişkin, "Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor." dedi.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaş hala bulunamadı!

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da iki kişinin kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.

 

Canbolat, "Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Bugüne kadar yapılan aramaları, çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik, aramaya devam edeceğiz."

***

55 saat geride kaldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları kar yağışına rağmen sürüyor. Çalışmalarda 55 saat geride kaldı.

 

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 178 kişi katılıyor.

Bölgede 55 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı. Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan ve arkadaşı Sarp'a ait olduğu iddia edilen bir kafa ışığı bulundu. Ancak ışığın arama ekiplerine ait olduğu, kaybolan amatör dağcılarla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ancak ekipler olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirmesine rağmen gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin birbirini dinlendirerek çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

 

AA

Okunma Sayısı: 387
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    55 saat geride kaldı: '260'a yakın personel kayıp arkadaşları arıyor'

    Afganistan'da seçim sonuçları hala öğrenilemedi

    Edirne'de mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

    Fransa tarihin en büyük grevine hazırlanıyor

    Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

    Şule Çet davasında karar

    Çare: Konuşan Türkiye

    Mavi Marmara’ya üçüncü örtbas

    Libya anlaşması ne getirdi?

    Önce kalplerdeki engeller kaldırılmalı

    En derin kriz

    DİSK:Uyarıyoruz

    'ABD, İran'daki protestocuları destekliyor'

    'Gayet iyi geçti'

    AYM’nin ‘adalet’ kararı önemli

    Şehitlerimizi uğurladık

    Veto öncesi evet, sonra teşekkür

    Trump'tan Macron'a tepki: Çok saygısızca

    Irak'ta gerilim dinmiyor: Göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı

    İşte İtalyan futbolunun 'en iyileri'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursi'nin dikkat çektiği vartalar ve Evrenesoğlu
    Mustafa ORAL

    Kuşlar, en çok yuvalarında vurulur
    Süleyman KÖSMENE

    Yıkımın adı: İstanbul Sözleşmesi
    Cevher İLHAN

    Yeni Asya’yı teyid eden ikrarlar
    Risale-i Nur'dan

    Bazı insan zerrede boğulur, bazısında dünya boğulur
    Ahmet BATTAL

    İnteraktif şerh: Risalepedia
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çare: Konuşan Türkiye
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hikmet Bayur ve İnkılâp Tarihi dersi - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.