30 saat geride kaldı: Uludağ'da kaybolan iki arkadaş hala bulunamadı!

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarında 30 saat geride kaldı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu. Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle dün gece 02.30'da bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Aralıksız 30 saattir devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekipleri katılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki iki tespit uçağı da gece saatlerinde havalanarak bölgede tarama yaptı. Termal ve gece görüş özelliğine sahip uçaklar, kaybolan kişilerin tahmini güzergahlarında herhangi bir bulguya rastlayamayınca uçuşu sonlandırdı. Kurtarma çalışması 140 kişilik bir ekiple sürüyor Karadan yürütülen arama kurtarma çalışması 140 kişilik bir ekiple sürüyor. Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla beraber keşif uçaklarının çalışmalara tekrar destek vermeye başladığı belirtildi. AA

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