% 57,3 parlamenter sistemden yana

AREA Araştırma Şirketi’nin Mayıs 2020 seçim anketine göre, seçmenin yüzde 57,3’ü Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istiyor.

AREA Araştırma Şirketi’nin Mayıs 2020 seçim anketinden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çıktı. Ankete katılan seçmenin yüzde 57,3’ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı çıkarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi savundu. Ankette, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik sorulan ‘Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?’ sorusuna verilen cevaplar ‘Toplam seçmen üzerinden değerlendirildiğinde değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yüzde 36,9 oranında destek çıkarken yüzde 49,5 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ dedi. ‘Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?’ sorusu geçerli oylar üzerinden değerlendiridiğinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 57,3’e çıkarken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzde 42,7 oranında kaldı.

AKP’nin oyları düşüyor

Artı Gerçek’in haberine göre, anketin birinci bölümünde sorulan ‘Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusunu cevaplayan seçmenin yüzde 30,4’ü tercihini AKP’den yana kullanırken, toplam oylar üzerinden ankete katılanların yüzde 19,1’i CHP, yüzde 9,3’ü İYİ Parti, yüzde 7,8’i HDP dedi. Dört partiyi yüzde 6,2 ile MHP, yüzde 2,0’la DEVA Partisi, yüzde 1,5 ile Saadet Partisi, Yüzde 1,1 ile Gelecek Partisi takip etti. Kararsızlar yüzde 22,1 ile AKP dışında tüm partilerin oranını geçti. ‘Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ‘geçerli oylar üzerinden’ değerlendirildiğinde, seçmenin yüzde 39’u AKP, yüzde 24,5’i CHP, yüzde 12’si İYİ Parti, yüzde 10’u HDP dedi. MHP yüzde 8ile 5’inci sırada kalırken DEVA Partisi yüzde 2,6, Saadet Partisi 1,9, Gelecek Partisi 1,4 oranında kaldı.