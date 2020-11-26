79’ar ağır müebbet +3901’er yıl hapis

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada karar açıklandı.

Dâvâda sanıklara 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen 4 “sivil imam” ve Ankara’yı bombalayan bazı pilotların da arasında bulunduğu 15 eski asker 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçlarından da 3 bin 901 yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkûm edildi. AA

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