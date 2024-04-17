AB üyeliği temel hedefimiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bahar Oturumu’nda Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu’nda konuştu.

Özel konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemiz 1959’da çıktığı AB yolculuğunda hala tam üye statüsü alamamıştır. Türkiye’nin AB üyeliği konusunda AB’deki yoldaşlarımızın desteği önem taşımaktadır. AB tam üyeliği partimizin de halkımızın da temel hedefidir. Sosyal demokrat değerlerden ve halkımızın ihtiyacı olan adaletli yönetimden asla taviz vermeyeceğiz. Bu anlayışımız kurucusu olduğumuz Avrupa ve Konseyi’nin temel değerleri yaşatma ilkesinden de farklı değildir. Demokratik siyaseti güçlendirmeli, partiler arasındaki dayanışmayı artırmalıyız. Daha fazla güç birliği yapmalıyız. Gelir eşitsizliği sürdürülemez durumlara ulaşmıştır bu durum hem ulusal hem küresel ölçekte gerilimleri besleyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Güvencesiz bırakılan çevrelerin sorunlarına çözüm üretmeliyiz.” Haber Merkezi

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