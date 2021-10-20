ABD: Rusya, Karadeniz'i istikrarsızlaştırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin, Rusya’yı, Karadeniz bölgesini istikrarsızlaştırmakla suçladı. Austin, bu açıklamayı yaptığı sırada Rusya, ABD savaş uçaklarını Karadeniz’de ulusal sınırlarını ihlal etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ciuca ile Bükreş’te yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Austin, “Karadeniz, Rus saldırganlığına karşı savunmasız bir konumda. Biz bunun kanıtlarını Ukrayna'nın doğusunda devam eden eylemlerde, Gürcistan'ın bazı bölgelerinin işgalinde, Karadeniz yapılan askeri yığınakta, havada ve denizde gerçekleşen eylemlerde gördük.” dedi.

Karadeniz’in güvenlik ve istikrarının ABD çıkarları ve NATO’nun doğu kanadının güvenliği içinde çok önemli olduğunu vurgulayan Austin, “Daha da ileri giderek, Rusya'nın Karadeniz'de ve çevresindeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin, bölgede yeniden hakim bir konuma gelme ve özgür ve barış içinde bir Avrupa'nın gerçekleşmesini engelleme hırsını yansıttığını söyleyebilirim.” ifadesini kullandı.