ABD Taliban ile devam eden görüşmelerde ilerleme kaydetti

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban ile Katar'da devam eden görüşmelerimiz çok iyi gidiyor. Dört konu üzerinde ilerleme kaydettik" dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban yetkilileriyle Katar'da devam eden yedinci barış görüşmesinin çok iyi gittiğini, dört konu üzerinde ilerleme kaydettiklerini" belirtti.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmede temel konular üzerinde durulduğunu bildirdi.

"Taliban ile Katar'da devam eden görüşmelerimiz çok iyi gidiyor. Dört konu üzerinde ilerleme kaydettik" ifadelerini kullanan Halilzad, devam eden bu görüşmenin çok verimli olduğunun ve uzlaşmaya varacaklarını umduklarının altını çizdi.

Halilzad, ilerleme kaydedilen konuların; 'terörle mücadelenin garanti edilmesi, ateşkesin sağlanması, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın Afgan makamlarıyla doğrudan görüşmesi' olduğunu aktardı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, görüşmeye iki gün ara verdiklerini, salı günü kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.