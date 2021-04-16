Açelya Apartmanı ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kurum, "900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek." dedi.

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