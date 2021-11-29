Açık görüşler 1 Aralık’ta başlayacak

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularla açık görüşlerin 1 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

Görüşmeler, 30 dakikayla sınırlı olacak. Adalet Bakanlığı, “Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Covid-19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak” açıklamasını yaptı. Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklularla yapılacak açık görüşlerde HES kodunda riskli görünenler ceza infaz kurumlarına alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunluluğunun yanı sıra, yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak. AA

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