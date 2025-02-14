Acil müdahalede "fiyat pazarlığı" skandalı hakkında savcılık soruşturma başlattı

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapılmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

"Fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesi mühürlendi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili resen soruşturma başlattı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmişti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, söz konusu hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu. AA

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