Acil yargı reformuna ihtiyaç var

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Türkiye’nin yargı reformuna acilen ihtiyacı var, 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak tek yol, herkesi güvenilir bir yargıya, bir yargı hizmetine kavuşturmaktır. Bunun için kanunlarımızda çeşitli değişiklikler yapmamız lâzım, ama mutlaka ve mutlaka eğitim reformu yapmamız gerekiyor, el birliğiyle yapmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edilen Feyzioğlu, kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yargının, özelde de avukatların çok ciddi sorunlarının bulunduğunu dile getiren Feyzioğlu, yargı reformunun son halini almak üzere olduğunu hatırlattı. Bu konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep ettiklerini, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Feyzioğlu, öncelikli olarak Ankara’nın adliyelerinin parçalanmışlığı sorununu dile getirdiklerini aktardı. Hukukun üstünlüğü konusunda uzlaşılmalı

Feyzioğlu, “Türkiye’nin yargı reformuna acilen ihtiyacı var, 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak tek yol herkesi güvenilir bir yargıya, bir yargı hizmetine kavuşturmaktır. Bunun için kanunlarımızda çeşitli değişiklikler yapmamız lazım ama mutlaka ve mutlaka eğitim reformu yapmamız gerekiyor, el birliğiyle yapmamız gerekiyor. Türkiye’de herkesin üzerinde uzlaşması acilen gerekli olan konu hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğüne amasız, fakatsız yaklaşıp hepimizin hangi siyasi dünyadan olursa olsun her vatandaşımızın, her siyasi partinin gelip uzlaşması lazım” değerlendirmesinde bulundu. TBB olarak yapıcı çözüm önerilerini ve sorunları dile getirdiklerini anlatan Feyzioğlu, “Meslektaşlarımızın ve halkımızın da bizlerden talebi, sorunların dile getirilmesi, çözümlerin söylenmesidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde bunu yaptım oldukça verimli bir görüşme geçtiğini de ifade etmek isterim” dedi. AA

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