YKS tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2027 yılı sınav takvimini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) düzenleneceği tarihler kesinleşti.

Konuya ilişkin resmî açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptı. Ersoy, YKS maratonunun 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Sınava katılacak adaylar için başvuru sürecinin detayları da belli oldu. 2027-YKS başvuruları, 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınacak. AA

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