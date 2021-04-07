Acımız büyük

HAYATINI HİZMETE ADAMIŞ DÂVÂ ADAMI, GAZETEMİZİN İMTİYAZ SAHİBİ MEHMET KUTLULAR VEFAT ETTİ.

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabey, rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Ağır bedeller ödeyerek hizmet etti

Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik: Kutlular Ağabey, Zübeyir Ağabeyden aldığı hizmet bayrağını şahs-ı manevî ile birlikte örnek bir duruş ve dirayetle taşıyan bir hizmet kahramanıydı. Çok zor şartlarda ve ağır bedeller ödeyerek hizmet etti. Yeni Asya, onun hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edecek inşaallah. Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diyorum.

Derin üzüntü içerisindeyim

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çiftkaya: Büyük dâvâ adamı kıymetli ağabeyim Yeni Asya gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyorum.

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Mehmet Kutlular Ağabey’in vefatı üzerine birçok kesimden taziye mesajları geliyor.

Yeni Asya’nın ve hürriyetçi demokratların başı sağ olsun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatı dolayısıyla kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başta ailesi, @yeniasya Gazetesi camiasına ve Hürriyetçi Demokratlara başsağlığı diliyorum.

Allah rahmet eylesin

Ordu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun

Rabbim mekanını cennet eylesin

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Yeni Asya Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Sn Mehmet Kutlular Bey’in vefatını teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin, Rabb’im mekânını Cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

Üzüntüyle öğrendim

CHP Milletvekili Atilla Sertel: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dilerim.

Yüreklere su serpti

Yönetmen Vedat Samur: “Yeni Asya ve Nur hareketi camiasının başı sağolsun. Şu son zor zamanlarda dik duruşuyla, hüsnü misal olarak yüreklere su serpen tavrı inşallah kurtuluş medarı olur. Kabri nur, mekânı Cennet olsun. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyorum.”

Çok üzüldüm

Gazeteci Ruşen Çakır: Mehmet Kutlular vefat etmiş. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle 1999 Haziran ayında yaptığım şu söyleşi epey ses getirmişti.

Cennette buluşalım inşAallah

Ahmet Feyzi Can: Babam Necati Can ve Mehmet Kutlular Abi inşallah Cennette hepimizi buluştursun.

Hayatı mücadeleile geçti

Araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım: Bir güzel insan daha Rabbine yürüdü... Hayatı hizmet ve mücadele ile geçen Mehmet Kutlular Ağabey, uzun bir hastalık döneminin ardından vefat etti. Allah (cc) rahmet eylesin. Mekânı Cennet, makamı âlî olsun. Mevlâ ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin.

Sadakatiyle mâruf

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebelerinden Mustafa Sungur’un oğlu Muhammed Nur Sungur: “İnna Lillâh ve İnnâ İleyhi Râciûn” Tavizsiz çizgisi ve dâvâsına sadâkatiyle maruf Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular Abiye Allah’tan rahmet, yakınları ve bütün dostlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim.

Çizgisinden hiç sapmadı

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok: Bir dâvâ adamı olarak inandığı ve inandırdığı çizgiden hiç sapmadan dünya yolculuğunu tamamlayan Mehmet Kutlular’a, Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı Cennet olsun...

Bedel ödemekten çekinmedi

Yazar İzzet Akyol: Mehmet Kutlular vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm. Çocukluktan beri tanıdığım, kendi doğru bildiğinden şaşmayan, bedel ödemekten çekinmeyen birisiydi. Yeni Asya daha öncesinde çok eleştirdiği Gülen grubuna yapılan haksızlıklara net şekilde karşı çıktı, hâlâ da çıkıyor.

Hür düşünce insanı

Çalışma Ekonomisti & Bursaspor Kongre Üyesi Burak EDİN: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Beyefendi’nin vefat haberini teessürle öğrendik. Ömrünü İslâm, vatan ve millet hizmetinde geçiren hür düşünce insanı Mehmet Kutlular’a Cenab-ı ALLAH’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun.

Makamı Cennet olsun

Araştırmacı Yazar Muammer Gökçin: “Kabri pür-nur, makamı Cennet olsun!”

Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Abi vefat etmiş. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve @yeniasya Gazetesi camiasına başsağlığı diliyorum.

Tavizsiz demokrat

Demokrat Partisi Gençlik Kolları Başkanı Berkay Güloğlu: Adalet ve hürriyet için bedeller ödemiş, en zor zamanlarda hakikati haykırmaktan korkmamış, Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile birlikte millet için mücadele vermiş, tavizsiz Demokrat MEHMET KUTLULAR Ağabeyi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânın Cennet olsun.

Gençlerin demokrat çizgide kalmasını sağladı

Eski AP Gençlik Kolları Genel Başkanı Naci Akın: Ben şahidim ki; Dindar gençlerimizin Demokrasi ve hürriyetlerden, Cumhuriyetin değerlerinden sapmasına fırsat vermemiştir. Onların, ırkçı faşist akımlara, bölücü akımlara, siyasal İslâm'a, her ne taraftan olursa olsun terör ve darbeci zihniyete, meyletmelerine mani olmuş, demokrat çizgiden her ne surette olursa olsun sapmalarına izin vermemiştir. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Camiaya başsağlığı diliyorum

İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal: Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet ve mağfiret temenni ediyor, ailesine ve camiasına başsağlığı diliyorum.

Vatansever kanaat önderi

Doğru Parti GİK üyesi Muhsin ALNIAÇIK: Kendisini tanımakla onur ve gurur duyduğum Türkiyenin vatansever kanaat önderlerinden, Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefat ettiğini öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet, Yeni Asya Gazetesi Ankara temsilcisi sevgili kardeşim Mehmet Kara’nın şahsında tüm camiaya sabır ve başsağlığı dilerim.

Hizmetleri unutulmaz

Prof. Dr. Niyazi Eruslu: İdealleri için yılmadan çalışan hizmetleri unutulmaz, Ömrünü Türkiye’ye adamış dâvâ adamı, Mehmet KUTLULAR Abi bugün saat 9.00’da vefat etmiştir. Rabbim sonsuz şefkat ve merhametiyle muamele eylesin. Mekânı Cennet, makâmı âli olsun ailesi, sevenleri ve Nur ailesine sabırlar dilerim.

Bizlere rol model oldu

Yönetmen, yazar Osman Gökmen: Bizim neslin Nurcu kimliğinin inşasında rol model olarak çok önemli bir numune teşkil eden Mehmet Kutlular Ağabeye Allah rahmet diliyorum.

Çok desteğini gördüm

Gazeteci Ahmet Tezcan: “Öğrencilik yıllarımda çok desteğini, teşvikini gördüm, ilk çocuk hikâyelerim de Mehmet Kutlular Abinin başında olduğu grubun dergisinde yayınlandı. Allah Cenneti ile şerefli kıldıklarından eylesin. Rahmet olsun.”

Çarıklı erkan-ı harp

Doç. Dr. Ahmet Yıldız: “Mehmet Kutlular gerçek bir “çarıklı erkân-ı harp” idi. Allah rahmet eylesin.”

Hayatımda önemli yeri vardı

PROF. Dr. Vedat Demir: Mehmet Kutlular Ağabey hayatımda önemli yeri olan bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Kıymetli bir dava adamı

Abdurrahman Şeref Birinci: Kıymetli dâvâ adamı duayen gazeteci Mehmet Kutlular Abinin vefatını üzülerek öğrendim. Yeni Asya Gazetesi’nin imtiyaz sahibiydi ve uzun yıllar önce sağlığını kaybedene kadar vatana-millete hizmet misyonuna devam etti. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.

Taziyelerimizi sunarız

Şekercihan Derneği: “Merhuma Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarız.”

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7 Nisan 2021 Yeni Asya 1. Sayfa