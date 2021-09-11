Adalet Bakanının gündemi bu mu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “2023’e giderken ‘Şu aday mı olacak, bu aday mı olacak’ diye diğerleri düşüne dursun, tartışa dursun. Bizde her şey net. Biz de 2023’te milletin bağrından çıkmış, bu tabelâyı millet ile beraber asmış, millet ile aynı şarkıyı söylemiş, aynı rüyayı görmüş Recep Tayyip Erdoğan ile 2023’te yeni bir zafer daha kazanacağız.” dedi.

Bakan Gül’ün adalette ilgili sorunların ayyuka çıktığı bir dönemde cumhurbaşkanlığı seçimine dair cümleler kullanması hayretle karşılandı. Bakanın konuşmasının adaletle ilgilİ kısmı AKP Elmadağ İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dünya 5’ten büyüktür” sözlerini hatırlatarak, daha âdil bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi. Partililere seslenen Gül, şöyle devam etti: “5 tane ülke oturuyor, dünyayı dizayn ediyor. Böyle olacak diyor, şöyle olacak diyor. Olan ne, Irak’ta, Suriye’de yaşanan işgaller, haksızlıklar, gözyaşları. Afganistan’da uçaktan düşen insanlar. Dünyaya getirdikleri adaletsiz düzen bu. 5 ülkenin yaptığı bu. Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘Dünya 5’ten büyüktür kardeşim’. Sizin yaptığınız, ettiğiniz bütün işler bunlar ve dünya da adil dünya değil. Daha âdil dünya mümkün, daha âdil bir dünya için de Türkiye’nin güçlü, mazlumların yanında olan sesinin daha da güçlü çıkmasına ihtiyacı var. O yüzden biz normal siyasî hareket, siyasi parti çalışmasından öte bu dünyanın anlamı için çok önemli işler yapıyoruz, önemli siyaset yapıyorsunuz.” AA

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