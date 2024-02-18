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18 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Adalet Divanı tekrar uyardı

18 Şubat 2024, Pazar 14:30
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gazze’de durumun çok vahim olduğunu, İsrail’in geçici tedbirleri derhal ve etkin şekilde uygulaması gerektiğini bildirdi.

UAD, İsrail’in Refah’a saldırı planı nedeniyle Güney Afrika’nın talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin kararını açıkladı. Kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Divan’ın 26 Ocak 2024’te hükmettiği altı tedbir kararının, Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nin tamamında geçerli olduğunu belirterek, “İhtiyati tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiğini” belirtti. 

Gazze Şeridi’nde ve özellikle de Refah’ta yaşanan son gelişmeleri “çok vahim” olarak nitelendiren Divan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail’in Refah’a saldırma hazırlığı ile ilgili, “Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur.” şeklindeki uyarısını hatırlattı.

Açıklamada, Divan’ın, 26 Ocak 2024’te hükmettiği ihtiyati tedbir kararlarının Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nin tamamında geçerli olduğu vurgulanırken, ilave tedbirlere gerek görülmediği kaydedildi. Divan, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğunu vurguladığı İsrail’in, Soykırım Sözleşmesi’ne ve tedbir kararlarına tam olarak uymak zorunda olduğu uyarısında bulundu.

AA

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