Adalet neden tatilde?

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı.

Adlî tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer dâvâlara ise yeni adlî yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayacak. Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adlî tatil kapsamına girmiyor. Adlî tatil, 31 Ağustos’ta sona erecek.