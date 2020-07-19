DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, hakkında hiçbir delil bulunmadan FETÖ’den tutuklananlar ile ilgili, “Bu örgüte, devleti yönetenlerin milyonda biri kadar dahi destek vermemiş ve hiçbir suça karışmamış masum insanlar için artık işkenceye dönüşen yargı süreçleri derhal sona erdirilmeli, bu sosyal yarılma daha da derinleşmeden adalet ve toplumsal barış tesis edilmelidir” dedi.

Masum insanların cezaevlerinde tutulmalarının Türkiye’nin ayıbı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu “Cezaevlerindeki masumlar susan herkesin yüzündeki kirdir, Türkiye’nin ayıbıdır. Bugünün kaosu sona erdikten sonra bugünleri utanarak hatırlayacağız. Ülkemizde ehliyet ve liyakat mefhumu maalesef sadece tek bir kişiye biat etmekten geçiyor. Özellikle yargı camiası Sn. Cumhurbaşkanından korktuğu kadar Allah’tan korkmayı geçtim, hukukun üstünlüğünü biraz benimsemiş olsaydı, ülkemizdeki hak ihlallerinin önüne bir nebze geçebilirdik” ifadelerini kullandı.

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