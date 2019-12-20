Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye’de adalete güven sarsıldı. Adalet güç biriktirme alanı olarak görüldü. Adalet gücü denetim altına alma mekanizmasıdır” dedi.

AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin “gelecek vizyonu” konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Taksim Toplantıları adı altında yapılan toplantıda konuşan Davutoğlu, “Türkiye’de siyasî parti oluşumunda tek bir kimliğe bürünen yapıların başarılı olma imkânı yoktur” dedi. Davutoğlu, Türkiye’deki adalet sisteminin sarsıldığını ve ülkede büyük bir ekonomik kriz olduğunu belirterek, “Adalet güç biriktirme alanı olarak görülüyor. Ancak adalet gücü denetim altına alma mekanizmasıdır. Şeffaflık, siyasî etik çatısı altında toplanmamız lâzım. Türkiye’de bir ekonomik kriz var. Krizi görmeyen, krizi çözemez” diye konuştu.

Gereğini hemen yapmalıyız

Davutoğlu, Türkiye’deki siyasî yapının bir dönem kendilerini hedef aldığını belirterek, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne Halk Bankası tarafından başlatılan icra işlemi konusuna değindi. Davutoğlu, “Bu kelimeyi ağzıma dahi almak istemiyorum, ama sayın cumhurbaşkanı bize “dolandırıcı” diye hitap etti. Ancak bunun gereğini hemen yapmalıyız. Ben başbakan iken Şehir Üniversitesi, Halkbank’tan kredi almadı. O dönemde Binali Yıldırım başbakandı” ifadelerini kulandı. Davutoğlu, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da değinerek, “Türkiye’de bir ekonomik kriz var. Krizi görmeyen krizi çözemez. Devlet Bahçeli “Problem var diyenleri dış mihrakların piyonu” ilân etti. Şehir Üniversitesi’nde yapılanlarda da bu bağlantı söz konusu. Çünkü bu kurum düşünce özgürlüğü ortamına alternatif teşkil ediyordu” dedi.

KRİZİ GÖRMEYEN, KRİZ ÇÖZEMEZ

Euronews’in haberine göre, Davutoğlu’nun konuşmasında öne çıkan konular şu şekilde yer aldı: “Türkiye’yi iki şey bekliyor. Dünyadaki otokratik eğilimlere yönelecek ya da özgürlükçü yeni bir demokrasi anlayışını destekleyenler olacak. Bizim Türkiye teklifimiz nedir? Kimlik siyasetinden uzak, temel demokratik değerlere sahip çıkan, geçmişte yapılan yanlışları bir kenara bırakmak. Bu sebeple ismimiz Gelecek Partisi. Psikolojik bir yenilenmeye ihtiyacımız var. Bulunduğumuz mahalleden çıkmalıyız. Türkiye’de siyasî parti oluşumunda tek bir kimliğe bürünen yapılar varsa başarılı olmasına imkân yok. Türkiye’de her toplum kesiminden Rum, Ermeni, Süryani, Alevî toplumunun önemli kanaat önderli ilk defa bir siyasi partide bir araya geldi. Türkiye’de bir ekonomik kriz var. Krizi görmeyen krizi çözemez. Devlet Bahçeli “Problem var diyenleri dış mihrakların piyonu” ilan etti. Şehir Üniversitesi’nde yapılanlarda da bu bağlantı söz konusu. Çünkü düşünce özgürlüğü ortamına alternatif teşkil ediyordu.”