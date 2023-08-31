ESKİ BAKAN ERTUĞRUL GÜNAY: EKONOMİNİN DÜZE ÇIKMASI İÇİN DEVLETİN ADİL, YÖNETİMİN ŞEFFAF OLMASI, KAMUDA İSRAFIN SIFIRLANMASI VE ÜRETİME DESTEK ŞART.

Sarayın 3 günlük maliyeti

“Ekonomi, göstermelik cezalar, zamlar, dolaylı vergilerle düze çıkamaz. Ücret arttırmak da pahalılığa çare olamaz. Vergi kayıp-kaçağına 87 milyon ceza Sarayın 3 günlük maliyeti. İsrafı önlemeden ve buna Cumhurbaşkanlığı, TBMM, bakanlıklar gibi kurumlardan başlamadan inandırıcı olmak zordur.”

Fakir daha da fakirleşirken

“Ekonomik krizden herkes aynı ölçüde etkilenmiyor. Orta ve alt gelir grupları yoksullaşırken, birtakım çevreler zenginleşiyor. Kamuda israfı sıfırlamadan ve -kazanandan vergi almak yerine- dolaylı vergi kolaycılığına son vermeden hiçbir ücret artışı bu vahim gidişi değiştiremez.”

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Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz

Eski Bakan Ertuğrul Günay, ekonomik krizin sona ermesi için çözümler teklif etti.

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, ekonomi, göstermelik cezalar, zamlar, dolaylı vergilerle düze çıkamayacağını belirterek, “Ücret arttırmak da pahalılığa çare olamaz. Önce devletin adil, yönetimin şeffaf olması, kamuda israfın sıfırlanması, mülkiyetin değil üretimin desteklenmesi gerekir. Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz” dedi.

Önce hukuksuzluk önlenmeli

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, enflasyonu tek hanelere düşürmek için önce kamuda israfı, yolsuzluğu, hukuksuzluğu önlemek, dolaylı vergi ve zam yerine adil ve makul bir vergilendirme ile maliyetleri düşürmek, üretimi arttırmak gerektiğini de söyleyen Günay, “Ücret artışı pahalılığı önlemeye yetmez; üretim artmadan ihracat artmaz. Vergi kayıp-kaçağına 87 milyon ceza iyi de, bu rakam Sarayın millete 3 günlük maliyeti. İsrafı önlemeden ve buna Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve bakanlıklar gibi kurumlardan başlamadan inandırıcı olmak zordur. Sayın Mehmet Şimşek, malum, ‘İşten artmaz, dişten artar’ derler” değerlendirmesinde bulundu.

Vergi sistemi adil olmalı

Ekonomik krizden herkesin aynı ölçüde etkilenmediğinin altını çizen Günay, orta ve alt gelir grupları yoksullaşırken, birtakım çevrelerin zenginleştiğini ifade etti. Günay, “Kamuda israfı sıfırlamadan ve -kazanandan vergi almak yerine- dolaylı vergi kolaycılığına son vermeden hiçbir ücret artışı bu vahim gidişi değiştiremez… Diyelim, asgari ücret 25 bin, en az memur maaşı 50 bin TL olsun; akaryakıt, temel ihtiyaç maddeleri, kira, eğitim gideri vb böyle hızla arttıkça, enflasyon ve pahalılık önlenebilecek mi?” diye sordu.

Kamuda israfı hemen sıfırlamak gerekiyor

“Asıl önemli ve öncelikli olan fiyat istikrarı; bunu sağlamadan ne yapsanız nafile!” diyen Günay, “Temel ihtiyaçların fiyat artışını yavaşlatmak ve cari açığı azaltmak için, adil vergi düzenlemesiyle herkesten kazancına göre vergi almak ve kamuda israfı hemen sıfırlamak gerekiyor. Tabii bunları yapmak, zamlar ve dolaylı vergilerle milleti soymak kadar kolay değil” dedi.

Seyhan Şentürk - İSTANBUL