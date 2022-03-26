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27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Adaletsiz bir torba daha

26 Mart 2022, Cumartesi 23:30
AKP'den adaletsiz bir torba kanun teklifi daha. Teklifte finans şirketinin şöhretine basın yoluyla zarar verenlerin 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması gibi düzenleme ve cezalar var.

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin hazırladığı ve toplam 85 AKP milletvekilinin imzası bulunan torba kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Toplam 39 maddeden oluşan, “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” birçok kesimi etkileyecek önemli düzenlemeler içeriyor.

Hekimlere yeni vergi

Teklife göre, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecek. Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklikle vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da “etkin pişmanlık” benzeri bir düzenleme getirilecek. Kaçakçılık suçları da zincirleme suç kapsamına alınarak, cezai yaptırımı artırılacak.

Kimlik ve adres sorgusu parayla yapılacak

Teklifle muhtar maaşlarına da beklenen düzenleme yapılırken, muhtar ödeneklerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılması sağlanacak. AKP, muhtar maaşlarını yılbaşında gündeme getirmiş 3 aydır maaşlarında düzenleme yapılmaması muhalefet tarafından eleştiri konusu olmuştu. Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde (KPS) yer alan bilgiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınacak. Cumhurbaşkanlığı ofisleri KPS ödemesinden muaf olacak.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında; basın yoluyla şirket itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolla asılsız haber yapana 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu durum özel veya kamusal zarar doğurursa verilecek cezada 1/6 oranında artırım da yapılacak. yüzde 25 olarak uygulanacak. Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan; kadastrosu yapılarak, 2/B alanlarında kalanların satışı kıyas yoluyla hak sahiplerine doğrudan satılacak. 

Etiketler: adalet, torba
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