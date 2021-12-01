Âdil seçim için güçbirliği

Demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütleri, ülkemizde âdil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerini birleştirip, “Âdil seçim için seçim güvenliği platformu” oluşturdu.

Platform, temel hedeflerini “Temel hedefimiz, yaklaşan seçimlerde sandığa gidecek olan ve hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanmasıdır. Yaklaşık 60 milyon seçmenin her birinin isteği olduğuna inandığımız bu hedefe ulaşmak için bir araya geldik” dedi. Ayrıca, açıklamada, “Öncelikle seçmenlerin seçim güvenliği ile ilgili haklı endişelerini gidermek amacıyla alınması gereken önlemleri, siz basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi. İstanbul - Yasin Aydın

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