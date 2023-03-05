Adıyaman kayıplarına ağlıyor

Depremin en ağır yıkıma neden olduğu illerden Adıyaman’da, felaketten geriye onlarca tabut, binlerce kişinin yan yana gömüldüğü mezarlar ve dinmeyen gözyaşları kaldı.

Yakınları vefat edenler mezarlıkları neredeyse her gün ziyaret ediyor. 25’inci günde de tepkiler dinmiyor. Bir yanda kent merkezindeki binlerce enkaz, diğer yanda yeni mezarlık bölgesinde üst üste yığılan onlarca tabut. Adıyaman’da yaşanan acıyı anlatan en iyi tablo. Depremden sonra Türkiye’nin değişik illerinden gönderilen tabutlar, ölüler defnedildikten sonra, mezarlık girişindeki caminin yanına bırakıldı. Müslümanlar’ın Perşembe günleri mezarlık ziyareti yapmaları nedeniyle, mezarlıklar yoğun olur. Adıyaman’daki mezarlığa depremde ölen yüzlerce kişi de gömüldü. Depremde ölenlerin yakınları da mezarlıktaydı. Tabut yığınının yanından geçen insanlar, yakınlarının gömüldüğü yeri bulabilmek için mezarlara tek tek bakıyor. Mezarı bulanlar ise isimleri görür görmez gözyaşlarına boğuluyor. Haber Merkezi

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