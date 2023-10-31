Af, yargıyı rahatlatır

Hukukçu Nimet Demir, “Af: Niçin ve kimin için” başlıklı bir yazı yazdı.

Karar’da yazan Demir, “Halk olarak bağımsızlığımızı kazanıp, 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti kurmamızın üzerinden 100 yıl geçmiştir. Cumhuriyeti kurmak ve yüz yıl gibi bir süre zaman zaman akamete uğrasa da geliştirerek devam ettirmek büyük bir başarıdır. Bu kıvanç ve mutluluğu suçlularda dâhil tüm ülke insanlarıyla paylaşmak bir vecibedir. Bu vecibe -toplumda infial uyandıran tecavüz ve cinayet gibi suçlar hariç tutularak- çıkarılacak bir afla ancak yerine getirilmiş olacaktır. Yakın zamanda ülkemiz güç dengelerinin değişimine sahne oldu. Yürütmenin güçlenip tek elde toplanmasını yaşadık. Yürütme, yargıda dâhil olmak üzere ülkede tek belirleyen konumuna geldi. Açılan siyasi davaların büyük bir kısmında de facto durumu söz konusudur. Bu yüzden AİHM ve AYM’den ihlal kararları sökün etmektedir. Yargının içler acısı durumu malum. Her beş kişiden dördü yargıya güvenmiyor. Dolayısı ile verilen kararların üzerinde şaibe bulutları dolaşıyor. Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle çıkarılacak bir af hem iktidarı, hem de yargıyı rahatlatacaktır” dedi.

Haber Merkezi