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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AFAD'dan genel bilgilendirme ve Boğaziçi’ndeki köprülere ilişkin açıklama

26 Eylül 2019, Perşembe 16:26
AFAD, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde gözlemlenen depremin ardından Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiğini, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Veri Merkezinden alınan verilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem gözlemlendiği anımsatıldı.

İlk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliğine destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 80 AFAD arama kurtarma uzmanının İstanbul'a sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin, 21,99 kilometre ile Silivri'nin merkezi olduğu anımsatılan açıklamada, depremin ardından, en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 18 artçı gözlemlendiği bildirildi.

Açıklamada, olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara bölgesindeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birliklerinin de teyakkuza geçirildiği belirtildi.

Yer kabuğunun 6,99 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası İstanbul'un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak olumsuzluk olup olmadığının tespit edildiği anlatılan açıklamada, depremin, İstanbul'un yanı sıra Marmara bölgesi genelinde de hissedildiği aktarıldı.

Açıklamada, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edilirken emniyet, jandarma ve Genelkurmay'a ait hava araçlarının, İstanbul'un yukarıdan gözlenmesi için havalandığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan ekiplerin olay yerine intikal ettiği, AFAD Afet Lojistik Merkezlerinin ise hazır halde bekletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi." bilgisine yer verildi.

"Üç köprüde de sorun yok"

AFAD, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istendi.

Son depremleri, afad.gov.tr ve deprem.gov.tr adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği, AFAD Deprem Dairesi'nin, ülkedeki her 5 istasyondan 4'ünü işlettiği ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlediği kaydedildi.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı duyuruda da Silivri'de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısını yaptı.

AA

Etiketler: istanbul, deprem
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