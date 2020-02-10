‘Afet kanunu değiştirilmeli’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’de afet hukukunun zayıf olduğunu ve bu konuda yeterli çalışmanın yapılmadığını söyledi.

Uzmanlardan ortak görüş: Afetlere hazır değiliz

Kadıoğlu, afet kanununun değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Kadıoğlu, “afet bölgesi ilan edilmesi” meselesinin günün şartlarına uygun şekilde yeniden görüşülmesi gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti: “Bir an önce yasa koyucular ve teknik adamların bir araya gelip afet bölgesi ilanı konusunu dünyadaki örneklerini de inceleyerek yeniden düzenlemesi gerekiyor. Bu konu açıklığa kavuşturulmalı ve yeni bir yasal düzenleme yapılmalı. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için 1959 yılında çıkan bir kanunun günün şartlarına uydurulması lazım. Afet bölgesi ilan edilmesi durumunun, deprem, çığ düşmesi, sel gibi büyük/küçük her afet için aynı derecede geçerli olmaması lazım. Örneğin ‘afet bölgesi 1’, ‘afet bölgesi 2’ şeklinde seviyelendirilebilir. Öte yandan, deprem sonrası afetzedelerin de bazı yasal hak talepleri oluyor, bu gibi konularda da sıkıntı yaşanıyor. Bunlar da yeni düzenlemenin içinde olmalı.”

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Hazırlıksız ve savunmasızız

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) afetlerin değil ihmallerin öldürdüğünü bir kez daha hatırlatarak uyarılarda bulundu. JMO son aylarda ülkede yaşanan afetlere karşı hazırlıksız ve savunmasız olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayarak açıklama yayımladı. Van-Bahçesaray’da 41 kişinin ihmalle nedeniyle öldüğü vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Çığ düşmesi gibi son derece önemli teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren bir olayda, bu konuda eğitim almamış kamu görevlileriyle yurttaşlarımızın arama ve kurtarma amacıyla olay mahalline gönderilmesi, bölgeye giriş ve çıkışının kontrol altına alınmaması can kayıplarının artmasının temel nedenlerinden olduğu görülüyor. Bu ihmaller zinciri mutlaka araştırılmalı, varsa sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmeli. Son aylarda meydana gelen afetlerin etkilerinin azaltılması, olay sırasında arama-kurtarma ve müdahalede yaşanan zafiyetler ile afet zararların azaltılması konusunda çalışmaların acilen TBMM’de ele alınarak eksikliklerinin hızlıca giderilmesi zorunlu hâle geldi.”