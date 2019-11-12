Ahmet Altan gözaltına alındı

15 Temmuz Darbe girişimi sonrası tutuklanan ve Darbe çağrışımı davasında haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 16. Dairesi tarafından bozulmasının ardından 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülen davada cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen Gazeteci-Yazar Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıktı. Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

AA

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