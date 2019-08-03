Ahmet Davutoğlu'ndan Salda Gölü ve Kaz Dağları paylaşımı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu son dönemde Kaz Dağları ve Salda gölü ile ilgili yaşanan tartışmalara Twitter hesabından katıldı. 'Çevrenin tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konu' olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Doğa herkesin ortak mülkiyetidir” dedi.

Yeni parti iddiaları ile gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması ve Kaz Dağları’ndaki altın madeni arama çalışmalarına tepki gösterdi. Doğanın herkesin ortak alanı olduğunu belirten Davutoğlu, geniş katılımlı strateji çağrısı yaptı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çevre, tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konudur. Yaşadığımız doğa herkesin ortak mülkiyetidir ve ilgili politikalarda mümkün olan en geniş katılımla strateji belirlenmesi bir zorunluluktur. Salda Gölü ve Kaz Dağları başta olmak üzere cennet vatanımızın her köşesinin korunması için tüm tarafların görüşü alınmalıdır. Çevre konusunda verilen sözlere toplumun güvenmemesi üzerinde ise sorumluluk sahiplerinin dikkatle düşünmesi gerek" ifadeleri kullandı.



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