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17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ahmet Hamdi Avşar vefat etti

17 Kasım 2022, Perşembe 11:39
Hayattayken Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ziyaret eden 'son şahit'lerden olan Nevşehir'in ilk Nur talebelerinden hacı Ahmet Hamdi Avşar vefat etti.

Avşar'ın cenaze namazı bugün (17 Kasım 2022) öğle namazına müteakip Nevşehir merkezde kılınarak köyü olan Nar kasabasındaki aile mezarlığına dualarla defnedildi. 

Hacı Ahmet Avşar, 2018'de Yeni Asya'nı soruları üzerine kendisini şöyle anlatmıştı:

"İsmim Ahmet Hamdi Avşar. 1928 yılında, Nevşehir Nar kasabasında doğdum. Mesleğim tüccarlıktır. Bir kızım bir oğlum var. Hanımım vefat etti."Ahmet Avşar ağabey, "Risale-i Nurla ve hizmetlerle nasıl tanıştığınız?" sorusuna da şu cevabı vermişti: "1948’de 5. Ayda askere gittim. Artvin’de askerliğimi yaptım. Harbiye saymanlığı göreviyle yaptım. Askerlik arkadaşım yazıcılık yapıyordu. O terhis olduktan sonra yerine ben geçecektim. O terhis olacak kişi Sebilürreşad dergisine aboneymiş. O onu okuyormuş. Orada Üstadımı görünce hayran oldum Üstadıma. Sebilürreşad dergisinde Eşref Edip yazıyormuş. (Eşref Edip’in Üstadı anlatan yazısından bahsediyor.) 6. ayda Nurlar’la tanışmış oldum."Avşar'ın Üstad'la tanışması da şöyle olmuş: "Takvimler 1957’li günleri gösterirken bir yolunu bularak Isparta’da Üstadı görme şerefine erişmiş. Üstad kendisine ekmek ve zeytinden oluşan tayinât vermiş. Anne-babası ile beraber duâsına dâhil olduğunu müjdelemiş." (Yeni Asya, 31.07.2010)

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Haber: Eşref Mert - Nevşehir

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