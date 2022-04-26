AİHM kararlarına aykırı

Avrupa Parlamentosu (AP), Gezi davasında verilen hapis cezalarına tepki gösterdi.

Parlamento’nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AB-Türkiye Parlamento Delegasyon Başkanı Sergey Lagodinsky yaptığı yazılı açıklamada, “Türk yargısı, bugün Osman Kavala’yı ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm ederken, en kötü tahminleri doğruladı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu üzücü kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına açıkça aykırıdır ve Avrupa Konseyi’nde devam eden ihlal davalarında mutlaka sonuçlar doğuracaktır’’ dedi. Amor ve Lagodinsky, mahkeme heyetinde yer alan hâkim Murat Bircan’ın AKP’den milletvekili aday adayı olmasına da değindi: ‘’Mahkemenin yargıç üyelerinden birinin iktidar partisi adayı olması, bu davanın siyasi müdahaleyle nasıl gölgelendiğinin bir başka şok edici örneğidir.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.