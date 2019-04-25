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26 NİSAN 2019 CUMA - YIL: 50

Akar'dan 'yeni askerlik sistemi'ne ilişkin açıklamalar

25 Nisan 2019, Perşembe 19:59
Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu, sivil memurlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Sivil memurların katkılarının herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirten Bakan Akar, "Bir taraftan bize verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan da bu görevlerin ifasına çalışan sivil, asker tüm arkadaşlarımızın refahı için çalışmak bizim asli görevimizdir." diye konuştu.

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini sivili, askeri, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olarak nitelendiren Akar, Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini, bölgesinde ciddi risk ve tehlikelerin olduğunu vurguladı. Bakan Akar, bu risk ve tehlikelere karşı ülke ve milleti korumak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirterek, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Bir taraftan PKK/YPG, diğer taraftan DEAŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı Silahlı Kuvvetlerimiz sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda yerine getirmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

"Etrafımızdaki belirsizliklerin doğurduğu tehdit ve tehlikelere karşı her an harekata hazır olmamız lazım." diyen Akar, buna göre eğitimlerin yapılmasının, silah ve araç, gereç tedarikinin önemine değindi. Bu kapsamda TSK'nin yoğun mesai içinde olduğunu dile getiren Akar, sivil memurların özlük haklarında yapılan iyileştirilmelere ilişkin de bilgi verdi.

Sivil memurlar ise düzenlenen etkinlik için teşekkür ederek, ilk defa böyle bir programın düzenlendiğini ifade etti. Taleplerini de anlatan sivil memurlar yapılan çalışmalar için de teşekkür etti.

Özlük haklarında yapılan iyileştirmeler

Buna göre, sivil memurların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler şöyle:

"Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan personele milli savunma/silahlı kuvvetler uzmanı kadrolarına atanmasına imkan sağlandı. Sınır ötesindeki görevlere katılanlara tazminat ödenmesine imkan tanındı, sivil personelin lojmanlardan faydalanma oranları artırıldı.

Bununla birlikte sivil devlet memurlarına 'sivil memur tazminatı' verilmesine, kuvvet komutanlıklarında çalışan devlet memurlarından silahlı kuvvetler uzmanı alınmasına, fazla mesai nedeniyle ücret ödenmesi veya idari izin verilmesi ile KKTC'de görevli devlet memurlarının ada tazminatının artırılmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor."

AA

Etiketler: akar, yeni askerlik sistemi
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