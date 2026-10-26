Akaryakıtta dev ÖTV zammı kapıda!

Eşelmobil sisteminden kademeli çıkış planı doğrultusunda akaryakıt fiyatlarında Kasım ayında ÖTV kaynaklı yüklü bir artış yaşanacak. 1 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması gündemde. Sektör temsilcileri zammın pompaya yansıyacağı gün için kritik bir detaya dikkat çekti.

Küresel dalgalanmaların ve döviz kuru hareketlerinin tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla Mart ayında devreye alınan "eşelmobil" sistemine veda ediliyor. Sistemden kademeli çıkış planı kapsamında, Kasım ayının ilk gününde benzin ve motorin fiyatlarında ÖTV ve KDV kaynaklı büyük bir artış meydana gelecek. Resmi Gazete’de daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, ÖTV tutarlarındaki artışa yüzde 20 KDV de eklendiğinde sürücüleri zor bir dönem bekliyor. 1 Kasım'da fiyatlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı kararı uyarınca yürürlüğe girecek kademeli artışın detayları şöyle: Benzin: Litre başına ÖTV tutarı 1 Kasım'da 11 lira 36 kuruşa yükselecek. Yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle benzin litresine 4 lira 15 kuruş zam yansıyacak.

Litre başına ÖTV tutarı 1 Kasım'da 11 lira 36 kuruşa yükselecek. Yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle benzin litresine 4 lira 15 kuruş zam yansıyacak. Motorin: Litre başına ÖTV tutarı 9 liraya çıkacak. Yüzde 20 KDV dahil edildiğinde motorine 3 lira 60 kuruş zam gelecek. Zam pompaya ne zaman yansıyacak? (Pazar mı, Pazartesi mi?) ÖTV artışı resmi olarak 1 Kasım Pazar günü yürürlüğe giriyor. Ancak akaryakıt sektörü temsilcileri, hafta sonu piyasaların kapalı olması sebebiyle kritik bir belirsizliğe işaret ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugüne kadar cuma günü kapanış fiyatlarına göre hesaplanan değişimler hafta başında (pazartesi) pompaya yansıtılıyordu. Sektörün genel beklentisi zammın 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olması yönünde olsa da, pazar günü bir fiyat değişimi yapılıp yapılmayacağı birkaç gün içinde netleşecek. Zam yağmuru Aralık ve Ocak'ta da sürecek Eşelmobil öncesi ÖTV seviyelerine dönülene kadar kademeli artışlar önümüzdeki aylarda da devam edecek: 1 Aralık Benzin Zammı: Benzinde ÖTV 14 lira 82 kuruşa çıkacak ve fiyata 4 lira 15 kuruşluk bir zam daha eklenecek.

Benzinde ÖTV 14 lira 82 kuruşa çıkacak ve fiyata 4 lira 15 kuruşluk bir zam daha eklenecek. 1 Aralık Motorin Zammı: Motorinde ÖTV 12 liraya yükselecek ve pompa fiyatı 3 lira 60 kuruş daha artacak.

Motorinde ÖTV 12 liraya yükselecek ve pompa fiyatı 3 lira 60 kuruş daha artacak. 1 Ocak 2027: Motorinde ÖTV tutarı 13 lira 90 kuruşa çıkarılarak eşelmobil öncesi düzeye tamamen ulaşılmış olacak. (ANKA)

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