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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 63 firari suçlu Türkiye'ye getirildi

26 Ekim 2026, Pazartesi 11:58
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun, son 1 ayda Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

 

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun, son 1 ayda Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Son bir aylık çalışmanın sonucu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarınca, 23 Eylül-23 Ekim'de yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Arananları çoğu Gürcistan'da bulundu

Şahısların Gürcistan'da 49, Almanya'da 5, Yunanistan'da 3, Kırgızistan'da 2, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da yakalandıkları bildirildi.

Yakalanan kişilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma", "yaralama", "dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "silahlı terör örgütüne üye olma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kasten öldürme", "hırsızlık", "parada sahtecilik, resmî belgede sahtecilik", "kamu malına zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "tehdit", "cinsel taciz", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Askerî Ceza Kanununa Muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "5607 Sayılı Yasaya Muhalefet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "askeri yasak bölgelere girme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından arandıkları tespit edildi. (ANKA)

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, kırmızı bülten, aranan suçlular
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