Fatih Erbakan: "İlham Aliyev Bir Telefon Açınca Akan Sular Duruyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talebiyle kendi başdanışmanını feda ettiğini belirterek iktidarı eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve iktidarın dış politikasını sert sözlerle eleştirdi. Erbakan, borsada ve fonlarda mağdur olan vatandaşların taleplerine sessiz kalındığını savunurken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın görevden feda edildiğini ileri sürdü.

"Milyonlarca mağdurun feryadı bir Aliyev etmedi"

Fatih Erbakan, borsada ve fon vurgunlarında mağduriyet yaşayan vatandaşların bir ayı aşkın süredir skandala adı karışan siyasiler hakkında adım atılmasını beklediğini ifade etti. İktidarın bu taleplere karşı "kapı duvar" olduğunu belirten Erbakan, şu ifadeleri kullandı: "Neye yanalım bilmiyorum. 'Dünya Beşten Büyüktür' diyen, dünya lideri olduğuna inanılan Cumhurbaşkanımızın İlham Aliyev’e boyun eğmesine mi? Yoksa milyonlarca fon mağdurunun feryadının bir İlham Aliyev etmediğine mi? Borsada ve fonda mağdur olan vatandaşlarımız bir ayı aşkın süredir gereğinin yapılmasını bekliyor ama kapı duvar. Gelgelelim İlham Aliyev bir telefon açınca akan sular duruyor."

"Aliyev istedi diye Başdanışman feda edildi"

Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı tartışmalarına ve iktidarın bu konudaki tutumuna da değinen Erbakan, dış politikada sergilenen tavrın bir "utanç" olduğunu savundu. Azerbaycan medyasında Türkiye'ye ve hükümete yönelik eleştiriler sürerken iktidarın geri adım attığını iddia eden Erbakan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Aliyev’in pravdalarında ülkemize, şanlı ecdadımıza, Sayın Cumhurbaşkanına, iktidar partisine ağız dolusu hakaretler edenler yerlerinde duruyor, onlara bir adım yok. Ama Aliyev istedi diye Sayın Cumhurbaşkanı kendi başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor. Aliyev söylüyor biz şak diye yapıyoruz, görünen tablo bu."

Fon mağdurlarına çağrı: "Derdinizi İlham Aliyev’e anlatın"

Açıklamasının sonunda fon mağdurlarına seslenen Yeniden Refah Partisi lideri, iktidarın bu politikasının hesabının sandıkta sorulacağını belirterek manidar bir çağrıda bulundu:

"Buradan fon mağduru vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum; derdinizi bundan sonra İlham Aliyev’e anlatın, sizin feryadınız Beştepe’ye ulaşmasa da İlham Aliyev isterse akan sular duruyor. Bu yapılanları Aziz Milletimiz görüyor, yıllarca şahsiyetli dış politika deyip Türkiye'yi maruz bıraktığınız utancın hesabını sandıkta vereceksiniz." (ANKA)