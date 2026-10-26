İGDAŞ’ın “Altın Bilezik” programında dördüncü dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’ın, gençlerin mesleki gelişimini ve istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı’nda yeni eğitim dönemi başladı. Program kapsamında bu yıl 389 öğrencinin eğitim alması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’ın, gençlerin mesleki gelişimini ve istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı’nda yeni eğitim dönemi başladı. Program kapsamında bu yıl 389 öğrencinin eğitim alması planlanıyor. Böylece programdan yararlanan toplam öğrenci sayısı bin 70’e ulaşacak.

İGDAŞ, Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile gençlerin mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi, eğitimden istihdama geçişlerini desteklemeyi ve doğal gaz sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı sürdürüyor. Şirket tarafından 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen program, mesleki ve teknik lise öğrencilerini iş hayatına hazırlamaya devam ediyor.

Üç yeni okul daha programa dahil oldu

2026-2027 eğitim öğretim döneminde üç yeni okulun daha katılımıyla toplamda 8 okula ulaşarak kapsamı genişleyen programda, bu yıl 389 öğrencinin eğitim alması planlanıyor. Önceki üç dönemde 681 öğrenciye ulaşan Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'ndan yararlanan toplam öğrenci sayısının böylece bin 70’e yükselmesi bekleniyor.

Program kapsamında önceki üç dönemde 89 öğrenci staj yaparken, 61 öğrenci istihdama hak kazandı. Bu öğrencilerden 46'sı İGDAŞ bünyesinde işe başlarken, diğer öğrencilerin istihdam süreçleri ilgili şartlar doğrultusunda devam ediyor. 2026-2027 döneminde ise 45 öğrenci 14 Eylül itibarıyla staj sürecine başladı.

Mesleki eğitim saha deneyimiyle destekleniyor

Program kapsamında 10 ve 11. sınıf öğrencilerine doğal gaz alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Öğrenciler ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, afet ve kariyer yolculuğu eğitimleriyle mesleki gelişimlerini farklı alanlarda destekleme fırsatı bulacak.

Eğitim sürecinin ardından 12. sınıfta staj yapma imkânı elde eden öğrenciler, İGDAŞ'ın teknik ekipleriyle birlikte saha çalışmalarına katılarak edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor. Stajlarını tamamlayan öğrenciler ise teorik ve uygulamalı sınav sonuçları ile staj performansları doğrultusunda değerlendirilerek istihdam için aday olabiliyor. (ANKA)