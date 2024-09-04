AKP’de çer-çöp kavgası

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut’un teğmenlerle ilgili “çer çöp” sözleri eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’i kızdırdı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla bir araya gelmişti. Teğmenler bir saat önce kendilerine yemin ettirmiş dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı atarak tekrar ant içmişti. Siyasette tartışmaya neden olan bu durum, bazı AKP’liler arasında da gerginliğe neden oldu. Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, X hesabından “O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim” diye yazdı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılıç çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.

‘AKP’nin sopasıyla adam dövüyor’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından Çelik’in bu sözlerini paylaşarak şöyle yazdı: “‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!” Bulut’un ‘AKP’nin sopasıyla adam dövdüğünü’ belirten Metiner, şu yanıtı verdi: “Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!” Metiner başka bir paylaşımında da Bulut’u ‘ayak oyunu’ yapmakla suçladı.

Haber Merkezi