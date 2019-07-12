AKP Grup Başkanından S-400 açıklaması: Yaptırım beklemiyorum

S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başlamasını değerlendiren AK Partili Naci Bostancı, Türkiye’nin kendi ihtiyaçları doğrultusunda davrandığını, Türkiye’nin bu kararının geçmişten bu yana yaşanan gelişmeler dikkate alındığında haklı ve yerinde olduğunu söyledi. Bostancı ayrıca, ABD'den herhangi bir yaptırım beklemediğini söyledi.

'TÜRKİYE KENDİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DAVRANIYOR'

Türkiye’nin kendi ihtiyaçları doğrultusunda davrandığını vurgulayan AK Partili Naci Bostancı, “Askeri ihtiyaçlar şüphesiz malum bu silahlar satın alındığında uluslararası piyasalardaki rekabetçi durumlar, bölgedeki gelişmeler, bir çok unsur Türkiye’nin kararlarını tayin edici oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin tercihi hava savunma sistemine ilişkin bu yönde bir karardır” dedi.

'HEM SATMIYORUM HEM YAPTIRIM UYGULUYORUM YAKLAŞIMI KABUL EDİLEMEZ'

Naci Bostancı, şöyle devam etti:

“Bu kararın arkasında geçmiş dönemlerde bu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak ABD’den taleplerimiz olmuş ancak bunlar karşılanmamıştı. Hem ‘size bu silahları vermiyorum, satmıyorum’ hem de ‘Rusya’dan alırsanız yaptırımlar uygularım’ tarzındaki bir yaklaşımı kabul edilebilir bulmak doğru değil. Sayın Başkan Trump’ın da beyanlarının bu istikamette olduğunu biliyoruz.

'TÜRKİYE SON DERECE RASYONEL BİR ŞEKİLDE DAVRANIYOR'

Yeni bir dünya teşekkül ediyor. Ülkelerin o klasik bildik dış politika siyasetleri problemleri çözmeye yetmiyor. Hele bizim gibi çok muhataralı bir coğrafyadaysanız meseleleri çok yönlü ele almak, güç ilişkilerini tutarlı bir şekilde okumak ve şüphesiz ittifak sistemine ilişkin angajmanları hesap ederek bölgede bir yol takip etmek durumundasınız. Türkiye, son derece rasyonel bir şekilde davranıyor.