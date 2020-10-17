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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

AKP’nin girdiği 5 seçimden 3’ü erken

17 Ekim 2020, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Erken seçim kabile devletlerinin işidir” ifadeleri akıllara Türkiye’nin yaşadığı erken seçimleri getirdi. AKP döneminde yapılan 5 seçimden 3’ü erken.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi işaret ederek Türkiye’nin erken seçime gitmesi gerektiğini söylemesi siyasetin gündemine oturdu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ana muhalefet liderinin bu talebini reddederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne erken seçimi yahu, erken seçim kabile devletlerinin işidir” dedi. Erdoğan’ın bu ifadeleri Türkiye tarihinde yaşanan erken seçimleri akıllara getirdi. Türkiye, kurulduğundan bugüne kadar 9 erken seçim gerçekleştirdi. Bu erken seçimlerin 3’ü de AKP döneminde gerçekleşti.

Bahçeli istemişti

Independent Türkçe’nin haberine göre, Türkiye, en son erken seçimi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talebiyle yaptı. Bahçeli’nin 17 Nisan’da yaptığı “Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır” açıklamasının ardından ülke 24 Haziran’da sandık başına gitti. Türkiye’nin bundan bir önceki erken seçim de yine AKP iktidarında, 2015 yılında gerçekleşti. 7 Haziran 2015’te AKP iktidara geldiği 2002 yılından beri ilk defa tek başına iktidar olamadı. O dönem AKP Genel Başkanı ve Başbakan olan Ahmet Davutoğlu muhalefet partileriyle koalisyon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca Türkiye 1 Kasım’da tekrar sandık başına gitti.

2007 erken seçimi: Cumhurbaşkanlığı krizi

2007’de görev süresi dolan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yerine kimin geleceği gündeme geldi. AKP, o dönem Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Abdullah Gül’ü aday gösterdi. Ancak gül TBMM’de 357 oy alabildi. Bunun ardından CHP anayasadaki “367” şartını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Anayasa’nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için, ilk iki turda nitelikli çoğunluk (367 oy),sonraki iki turda ise salt çoğunluk (276 oy) aranıyordu. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs’ta verdiği kararla, 367 gerekçesini kabul ederek yapılan birinci tur oylamayı iptal etti. Bunun üzerine 6 Mayıs’ta yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının (367) bulunamayışı yüzünden Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı seçilemedi. Kamuoyunda “e-muhtarı” olarak bilinen olayın da yaşandığı bu dönemde AYM’nin iptal kararı sonrası AK Parti erken genel seçime gitti.

Etiketler: AKP, seçim, erken seçim
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