GÜLTEKİN UYSAL: BAŞTA TOBB, KURUMLAR TEMSİL ETTİKLERİ KİTLELERİN HUKUKUNU SAVUNMAYIP, SORUNLARI YARIM AĞIZLA GEÇİŞTİRİYORLAR.

YASAK SAVMA KABİLİNDEN

“Malİyet-fiyat-enflasyon-faiz-kur dengesi alt-üst olmuş; yasak savma kabilinden ‘ekonomide problemler yok mu? Var..’ gibi bir açıklama ile sıvışamazsınız. Temsil ettikleri kitlelerin hukukunu savunması gereken ‘dev’ kurumları ‘cüceleşmiş’ suretleri olanlar yönetiyor.”

SADECE SİYASETİ ÇÜRÜTMEDİ

“AKP sadece siyaseti çürütmedi; TOBB başta tüm STK adı altında ‘yarım ağızla’ üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini zanneden organizasyonları da çürüttü. Makamları mülkiyetleri haline gelmiş yozlaşmış tüm aktörleri bu süreç dışına atmalı.”

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AKP STK’ları da çürüttü

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP iktidarının Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) da çürüttüğünü ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Böyle bir kiriz görmedik” şeklindeki ifadelerini değerlendirdi. TOBB özelinde Sivil Toplum Kuruluşları’nı (STK) eleştiren Uysal, “AKP, Türkiye’de sadece siyaseti çürütmedi; TOBB başta tüm STK adı altında ‘yarım ağızla’ üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini zanneden organizasyonları da çürüttü, yozlaştırdı” dedi.

Sıvışamazsınız beyler!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda Uysal, “Ülkede maliyet-fiyat-enflasyon-faiz-kur dengesi alt-üst olmuş yasak savma kabilinden ‘ekonomi de problemlerim yok mu? Var’ gibi bir açıklama ile sıvışamazsınız beyler!” ifadelerini kullandı. Temsil ettikleri kitlelerin hak ve hukukunu, devleti ve milletinin kurucu, ortak değerlerini savunması gereken ‘dev’ kurum ve organizasyonları ‘cüceleşmiş’ suretleri olanların yönettiğini de ifade eden Uysal, “Eyy benim dev memesinden cüceler emziren acayip memleketim!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA