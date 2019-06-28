AKP’ye oy vermeye mecbur muyuz?

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran öncesi bir imam hatip lisesini gezen AKP’lilerin öğrencilere “Oyunuz Binali beye herhalde” dediğini öğrencilerin de “Biz imam hatipliyiz diye AK Parti’ye oy vermeye mecbur muyuz” karşılığını verdiğini yazdı.

Öğrenciler ve AKP’liler arasındaki diyalogu aktaran Dilipak’ın dünkü yazısının ilgili bölümü şöyle; Seçim öncesi, AK Parti ilçeden bir grub İstanbul’da bir Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eder. İmam Hatip son sınıftaki kız öğrencilerle sohbet ederler. “Oyunuz Binali beye herhalde” deyince aldıkları cevap şu olur: “Biz imam hatipliyiz diye AK Parti’ye oy vermeye mecbur muyuz, Ekrem beyin duruşu bize çok yakın geliyor.” Bizimkiler bunu beklemiyorlardı. Bizim tarlamızı başkaları sürmüştü, köprünün altından çok sular akmıştı. Güzel binalar yaptık ama, dışı birileri kıskandırırken, içi bizi yakıyordu! Tarikat, parti, vakıf, dernek, vakıf, evet şimdi övünme ve dövünme zamanı değil. Çözüm üretmeliyiz, Ne yapacaksak hemen şimdi! Zira yarın çok geç olabilir. Şimdi itiraf zamanıdır: İnni küntü minezzalimin! Selâm ve dua ile.”

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