"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Aladağ yurt yangını dâvâsında karar: 12 yıl hapis

04 Temmuz 2019, Perşembe 16:48
Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurt yangını dâvâsında 18 sanıktan 8’ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Aladağ’da 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10’u öğrenci toplam 12 kişinin vefat ettiği yurt yangını dâvâsının karar duruşmasına yurt yönetimi ile dönemin ilçe millî eğitim yetkilileri ile dâvâda adı geçen tutuksuz sanıklar ile olayda vefat eden çocukların aileleri, yaralı çocukların aileleri ile Eğitim Sen Genel Başkanı  da katıldı.

AA

Etiketler: aladağ, yurt, yangın
Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransız Mahkemesi Paris'teki hava kirliliğinden devleti sorumlu tuttu

    Benzinde 11 kuruş indirim

    Kalın: S-400'ler aktif olarak kullanılacak

    Küçükçekmece'deki olaylar nedeniyle 116 kişi hakkında işlem başlatıldı

    İstanbul son 5 yılın turizm rekorunu kırdı

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

    Kabine toplandı

    ‘Yumurta üreticisini görmezden gelmeyin’

    Zamlar ertelendi enflasyon düştü

    Şeffaf belediyeciliğe yoğun ilgi

    Van kedileri ile ilgili yaygın yanlış bilgi düzeltildi

    6 ayda 1 milyon kişiyi ağırladı

    "Siparişlerimiz hiç olmadığı kadar yoğun"
    📷

    Toz, sıcak, susuzluk bir arada...

    Kongo'da ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bahreyn Çalıştayı başarısız oldu

    Yunanistan'da Çipras dönemi sona mı eriyor?

    Trafikteki toplam taşıt sayısı belli oldu

    Hafter'in sözcüsünden itiraf geldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’de iç sorgulama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Özel ekip tarafından yakalandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Travmatik gelişmeler sinyal veriyor
    Genel

    Enflasyon aldatmacası
    Genel

    Ahirete Bir Büyük Adam göçtü
    Ali FERŞADOĞLU

    “İktidar” olmak mı, “muktedir” olmak mı?
    Genel

    Bir hukuk ve adalet manifestosu
    Genel

    Hangi verileri kimlerle paylaşıyorlar?
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman nuruyla bak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.