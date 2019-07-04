Aladağ yurt yangını dâvâsında karar: 12 yıl hapis

Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurt yangını dâvâsında 18 sanıktan 8’ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Aladağ’da 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10’u öğrenci toplam 12 kişinin vefat ettiği yurt yangını dâvâsının karar duruşmasına yurt yönetimi ile dönemin ilçe millî eğitim yetkilileri ile dâvâda adı geçen tutuksuz sanıklar ile olayda vefat eden çocukların aileleri, yaralı çocukların aileleri ile Eğitim Sen Genel Başkanı da katıldı. AA

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