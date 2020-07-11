Ali Babacan'dan 'Ayasofya' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda, “İktidar, sorunlara çözüm üretemediği için, hassasiyetler ön plana çıkartılarak siyasi destek korunmaya çalışılıyor” dedi, bu konuda geçmişte ve bugün yapılan açıklamalardaki tutarsızlıklara dikkati çekti.

T24'ün haberine göre partisinin yeni genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Babacan, “Milli ve dini hassasiyetlerin ekonomideki tabloyu perdelemek için gündeme getirildiğini söylüyorsunuz. Ayasofya’nın ibadete açılması da böyle bir adım mı?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Umut ediyorum ki yöneticiler, Ayasofya konusundaki kararın içerideki ve dışarıdaki yansımalarını düşünmüşlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Yansımaları göreceğiz. Ayasofya, ortak kültür mirası. Hem fiziki şartlarının, hem tarihi öneminin korunması gerekiyor. Biz, kendi yönetimimizde bunu sağlayacağımızı söyledik. O eseri, ruhu ve yapısıyla korumak önemlidir."