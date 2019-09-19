"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

19 Eylül 2019, Perşembe 12:11
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da Antalyaspor karşılaşmasının ardından "sportmenliğe aykırı açıklamaları"ndan dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

AA

Etiketler: TFF, Ali Koç, PDFK
Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP'li Cuma İçten: Başkaldırıyorum ve AKP’den istifa ediyorum

    OECD Türkiye'yi uyardı: Yatırımlardaki daralma sürüyor

    İran'dan ABD'ye savaş uyarısı

    AP belediyelere kayyum atanmasını kınadı

    İmar barışına aykırı yaklaşık 4 bin yapı tespit edildi

    Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

    ABD Afganistan'da sivilleri vurdu: 30 ölü

    Akar: Fırat'ın doğusunda üs bölgeleri kurulacak

    Silopi'de 6 PKK'lı teslim oldu

    ABD: SDG'ye silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceğiz

    BM'de İdlib tasarısı görüşülecek

    Guterres: Süslü konuşmalar yerine somut taahhütlerde bulunun

    Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı: 2 makinist öldü

    Her 10 kişiden 7’si borçlu

    Demokrasi ölmez bir mefkûredir

    Uygur çocukları için Çin’e çağrı

    Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı

    Pompeo Aramco saldırısını 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi

    ABD İran'a uygulanacak yaptırımları 48 saat içinde açıklayacak

    ABD Merkez Bankası faizi indirdi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Kaybolan yıllara yazık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Fecir vaktinin ecir vakti olduğunu biliyor muyuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya öküz ile balığın üzerinde midir?
    Ahmet BATTAL

    Halimizin tefsiri zor
    Genel

    Darbe planları yapılıyor
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele” kısırdöngüsü
    M. Ali KAYA

    Kabir azabı
    Mikail YAPRAK

    Hakikî dindar ise...
    Genel

    Her 10 kişiden 7’si borçlu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.