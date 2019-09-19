Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi. Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da Antalyaspor karşılaşmasının ardından "sportmenliğe aykırı açıklamaları"ndan dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. AA

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