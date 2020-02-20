"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Almanya'daki saldırıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

20 Şubat 2020, Perşembe 11:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da Türklerin de öldüğü silahlı saldırıya ilişkin, "Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu (ırkçılığı) durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider." dedi.

Almanya'da Türklerin de öldüğü saldırıya ilişkin son durum?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası sistemin Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket etmediğini belirterek, bu konuda bir kararlılığın da bulunmadığı eleştirisini yaptı.

 

Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova ve Berlin'de ateşkese yanaşmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bizim pozisyonumuz net. Özellikle tezkereyi meclise gönderirken de söylemiştik. Biz attığımız adımlarla burada dengeyi sağlayacağız. Bu dengeyle de Libya'da ateşkesi tesis edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in attıkları adımlarla 8 Ocak'ta ateşkes çağrısı yapıldığını anımsattı.

Hafter'in ihlalleri

Bu çağrının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın bu çağrıyı desteklediğini ifade ettiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hafter'den de böyle bir çağrı bekledik, gelmedi. Ruslar, Hafter'i ikna edecekti. Biz ise Serrac'ı ikna edecektik. Moskova'da Serrac belgeyi imzaladı. Hafter imzalamadan oradan adeta kaçtı. Berlin'e gittik. Hafter, Rusya'nın bastırmasıyla 'ben de bu açıklamayı destekliyorum' dedi ancak sahada hiçbir zaman uygulamadı. İhlallere devam etti. Berlin Konferansı bizim çabalarımız sayesinde başarılı oldu."

Çavuşoğlu, Berlin Konferansı neticesinde çıkan ortak deklarasyona da Hafter'in destek vermediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler çaba sarf etmesine rağmen Hafter, toplantı mekanına bile gelmedi. Biz tüm gelişmelerden sonra Hafter'in ihlallere devam edeceğini bekliyorduk. Nitekim ihlaller devam etti, en son Trablus limanına saldırınca da Serrac da görüşmelerden çekildiğini söyledi. Dolayısıyla herkesin ve bizim taahhütlerimiz ateşkese bağlı. Ateşkes devam etmezse siyasi sürece geçilmesi de çok zor."

Çatışmalar olurken siyasi sürece geçilmesinin beklenemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Dünya kınıyor ama Hafter'i durdurmak için ne yapılıyor. Şu anda maalesef uluslararası sistem Libya’da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok. Önümüzdeki süreçte tam ve bağlayıcı olarak tesis edilmesi gerektiğini Berlin'de vurguladık." dedi.

Avrupa'da ırkçılık

Çavuşoğlu, son dönemde Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'da ırkçılığın çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Müslümanlar hedefte de yarın bunun modası değişir ki değişmeye başladı. Yavaş yavaş etnik milliyetçilik ön plana çıkmaya başladı. Yarın Avrupa ülkeleri kendi içinde de bunu durduramazlarsa çatışma başlar. Bu çatışma Avrupa'yı çok büyük kaosa götürebilir."

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin de resmi açıklamaları beklemek gerektiğine işaret ederek, "İlk gelen bilgilere göre, tam nihai bir şekilde kesin söylemek doğru değil ama ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor. Nihai açıklamayı bekleyeceğiz." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı'

    Almanya'daki saldırıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Başakşehir, Portekiz'de avantaj arıyor

    Almanya'da Türklerin de öldüğü saldırıya ilişkin son durum?

    Karantina altındaki gemide 2 kişi öldü

    ''Alman makamlarının çaba göstermesini bekliyoruz"

    'Rize'deki hasta koronavirüs değil'

    UNICEF de uyardı: Nijer'deki insani kriz endişelendiriyor!

    IMF'den 'yeni tip koronavirüs' uyarısı!

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon açıklaması

    Türkiye'den Esed rejimine ay sonuna kadar müddet

    ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine Türkiye uyarısı!

    İran'da da yeni tip koronavirüs alarmı: 2 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü!

    İlâca da zam

    Elektrik ve doğalgaz fiyatları indirilsin

    Çocukları koruyun

    Yargı, demokrasiye dönüşle düzelir

    Libya’da fatura İdlib’den ağır olur

    ‘Yaşlıyım Haklıyım’ internet sitesi kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu fiyaskosu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka direniş Gezi’de de çöktü
    Ahmet BATTAL

    Utanç ve gurur duyduk…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir’in uykusuz geceleri
    Genel

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde kadınların statüsü zor mudur?
    Mikail YAPRAK

    Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî saadet hazinesinin bileti: İman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.