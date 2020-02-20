Almanya'da Türklerin de öldüğü saldırıya ilişkin son durum?

Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi öldü. Saldırı şüphelisi olduğu düşünülen aşırı sağcı Tobias R'nin evine düzenlenen baskında ise bu kişiyle beraber bir ceset daha bulundu.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede silahlı saldırı gerçekleşti. Ağır yaralanan bir kişinin hastanede ölmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 9 oldu. Ölenlerin arasında Türklerin de bulunduğu belirtildi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Bild gazetesi: Saldırgan aşırı sağcı Öte yandan Alman Bild gazetesi, saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı. Alman Tobias R'nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiğini iddia eden gazete, saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında bir mektup ile video bıraktığını yazdı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenler ailelerinin yaninında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti. AA

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