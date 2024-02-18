Altın madenleri kapatılsın

Tüketici Hakları Derneği Onursal Genel Başkan Turhan Çakar, çevresel felaketlere neden olan altın madenleri kapatılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de altın arama faaliyetleriyle birlikte, 19 altın madeninin oluşumu ve faaliyetlerinde tabiat katliamına, çevresel felaketlere, tahribatlara, kirliliklere neden olunduğunu söyleyen Tüketici Hakları Derneği Onursal Genel Başkan Turhan, “Altın arama faaliyetleriyle altın madenlerinin faaliyetlerinde kullanılan siyanür başta olmak üzere, kimyasal maddelerin kullanımı telafisi imkansız zararlara, kirliliklere neden olmaktadır. Erzincan İliç’de Kanadalı Anagold Madencilik şirketinin uygulamaları telafisi imkansız bir felakete neden olmuştur” diye konuştu. Çakar, altın madeninin inşaat ve işletme aşamasında oluşan tahribatları şöyle sıraladı: “Maden alanındaki tüm orman alanı, yeşil alan, tarım alanı, bitki örtüsü ve tüm canlılık yok edilmektedir. Bitkisel toprağın sıyrılması ve hafriyat faaliyetleri ile oluşacak toz ve gürültüden rahatsız olan hayvanlar alanı terk etmektedir.” Ankara - Mehmet Kara

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