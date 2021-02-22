Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 zanlı yakalandı.

İstihbarat ve TEM Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi 21 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılardan 14'ünü yakaladı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

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