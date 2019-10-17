Anlaşma sağlandı: YPG çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, iki ülkenin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu. Pence, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçilik rezidansında açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili alınan yeni kararları aktaran Pence, şunları söyledi:

"Bir hafta önce Türk güçleri Suriye'ye girdi. Bugün gururla belirtmeliyim ki, Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, Erdoğan ile olan ve Türkiye ile olan güçlü ilişkileri sayesinde Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır."

'YENİ BİR YAPTIRIM UYGULANMAYACAK'

Pence, söz konusu ateşkesle birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını da açıkladı. Pence, "Daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde Trump, ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştı" ifadesini kullandı.