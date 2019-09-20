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20 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Anneleri ayırmayalım

20 Eylül 2019, Cuma 17:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Diyarbakır’daki anneler ile Cumartesi Anneleri arasında bir ayrım yapmıyoruz. Anneler çocuklarını istiyorlar. Bu kadar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Kastamonu Günleri açılış programı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekleyen annelere bir heyet gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Diyarbakır’daki anneler ile Cumartesi Anneleri arasında bir ayrım yapmıyoruz. Anneler çocuklarını istiyorlar. Bu kadar. Anneler çocuklarını istiyorlarsa, her iki anne grubunu da ayrıştırmadan kucaklamamız gerekiyor, annelerin talebini saygıyla karşılamamız gerekiyor. Çocukları bulacak olan kim? İktidar sahipleri. İktidar sahiplerinin o çocukları getirmeleri lâzım. Öbür annelere bakıyorum; yıllardır çocuklarını arıyorlar, ‘Bari, hiç değilse mezarını gösterin.’ diyorlar. ‘Gidip başında bir Fatiha okuyalım.’ diyorlar. Anneleri ayırmayalım, gazilerimizi ayırmayalım, şehitlerimizi ayırmayalım. Bugün Gaziler Günü. Gazileri de bir ayrıştırmaya tabi tuttular, şehit yakınlarını ayrıştırmaya tabi tuttular. Şimdi anneleri ayırıyorlar. Annelerin çocuklarıyla olan ilişkilerini ve çocuklarıyla ilgili olan taleplerini hepimizin saygıyla karşılaması lâzım. Hepimizin bu talepleri dikkatle dinlemesi lâzım. Talepleri karşılayacak olan organın yani makamın yani iktidar sahiplerinin de bunlara kulak tıkamaması lâzım.”

Adalet arayışımız sürüyor

Bir basın mensubunun, Adalet Yürüyüşü’nde terör örgütü DEAŞ’ın saldırı planıyla ilgili süren dâvâda beraat kararı verilmesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Adalet diyorduk. Bana saldırınca bir şey yok, ama başkalarına bir şey söyleyince neredeyse müebbetle yargılanıyorlar. Bu ne demektir? Ülkede adaletin olmadığını gösteriyor. O nedenle ülkede adalet arayışımız sürüyor” dedi.

AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, anneler, ayrım
Okunma Sayısı: 205
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